Türkiye'den Almanya'ya giden genç, gözyaşlarıyla dönüyor

Ülkesini terk ederek yurt dışına yerleşen gençler pişman...

Binbir umutla yurt dışına giden ve henüz ismi öğrenilemeyen bir genç kız, gözyaşları içerisinde Almanya'da yaşadığı sorunlardan bahsetti.

DÖNMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Almanya'da yapamadığını ve Türkiye'ye dönmek istediğini söyleyen genç kız, başaramadığının da altını çizdi.

Çektiği videoda kendisini tanıyanlara ağlayarak seslenen genç kız, şöyle dedi:

"ÇOK YIPRANDIM"

"Arkadaşlar biliyorsunuz, beni tanıyorsunuz Almanya'ya gelmiştim, öğrenci olarak buradaydım. Ana ben artık gitmeye karar verdim. Çok yıprandım, hiçbir şey olmuyor.

"SÜREKLİ KALBİMDE AĞRI VAR"

Sürekli kalbimde bir ağrı var. Böyle başaramadığım için kendime çok kızıyorum, psikolojim kaldırmıyor.

"OLMUYOR ARKADAŞLAR"

Her ağlayan gidecek diye bir şey yok ama ben artık kağıda kağıt bana bakıyor. Soruların sadece bir tanesini yaptım.

Olmuyor arkadaşlar. Herkes burada nasıl çalışıyor bilmiyorum ama benim çalıştığım olmuyor."