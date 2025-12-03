Türkiye’den NATO ve AB üyesi bir ülkeye ilk savaş gemisi satışı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MSB'ye bağlı ASFAT kuruluşu, İstanbul Tersanesi Komutanlığında geçen yıl inşası tamamlanan Akhisar’ın Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ihracatını gerçekleştirdi.

Yapılan açıklamaya göre; bu anlaşma, Türkiye’nin savunma ihracatında önemli bir kilometre taşı niteliği taşırken aynı zamanda iki ülke arasındaki askeri iş birliğini de yeni bir seviyeye taşıyor.

Gerçekleştirilen ihracat ile Türkiye, ilk kez NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye Muharip Gemi (Savaş Gemisi) satışı yapmış oldu.

SATIŞ MODERNİZASYON AÇISINDAN GÜÇLÜ BİR DESTEK SAĞLIYOR

Bu durum, sadece ASFAT’ın değil aynı zamanda Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda ulaştığı güvenilirlik, kalite ve teknolojik yetkinliğin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Akhisar’ın korvet olarak Romanya envanterine katılması, bölgesel deniz güvenliğine katkı sunmasının yanı sıra, Romanya Deniz Kuvvetleri’nin modernizasyon hedeflerine güçlü bir destek sağlayacak.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI GÖRGÜN: ÖNEMLİ BİR KİLOMETRE TAŞI

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi'nin (ASFAT), Türkiye'nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk savaş gemisi ihracatının, Türk savunma sanayisi adına önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtti.

Görgün, ASFAT'ın Romanya'ya TCG Akhisar'ın satışına yönelik anlaşmayı değerlendirdi. Görgün, şu ifadeleri kullandı:

ASFAT'ın, Türkiye’nin NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk savaş gemisi ihracatı, savunma sanayimiz adına önemli bir kilometre taşıdır. Bu başarı, Türkiye’nin deniz platformlarında ulaştığı seviyenin, savunma sanayimizin küresel rekabet gücünün ve dost-müttefik ülkelerin ülkemize duyduğu güvenin güçlü bir tezahürüdür.



ASFAT ailesini, Milli Savunma Bakanlığını ve projede emeği geçen tüm paydaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye, denizlerde de milli kabiliyetleriyle yükselmeye devam edecek, bu başarıların ardı gelecektir.



