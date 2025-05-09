Türkiye'den Suriye'ye günlük 6 milyon metreküp doğalgaz gönderilecek

AA & Ensonhaber

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CNN Türk'te katıldığı programda Türkiye'den Suriye'ye günlük 6 milyon metreküp hacminde doğalgaz gönderileceğini belirtti.

Bayraktar, yıllık 2 milyar metreküpe ulaştırılması planlanan doğalgazın Suriye'de elektrik üretiminde kullanılacağını belirtti.

Suriye tarafında doğalgaz boru hattıyla ilgili altyapı çalışmalarının başladığını, doğalgazın Kilis üzerinden Halep'e gönderileceğini ifade eden Bayraktar, "Günlük 6 milyon metreküplük bu doğalgaz, Halep'teki doğalgaz santralinde elektrik üretmek üzere kullanılacak. Üç ay içerisinde akışa başlamayı hedefliyoruz. Suriye'de çok hızlı bir şekilde yol aldık. Çünkü doğalgaz hattımız Kilis'e kadar Suriye sınırına kadar gelmişti. Oradaki gaz santrallerinin bir anlamda yakıtını biz o şekilde tedarik etmiş olacağız" diye konuştu.

"İZİN SÜREÇLERİNİ TAMAMLADIK"

Bayraktar, doğalgaz yanında elektrik tedarikinde de Suriye'de çalışmaların başladığını anımsattı.

Türkiye ile Halep arasındaki yaklaşık 200 megavatlık elektrik tedariki yapıldığını belirten Bayraktar, "Elektrik kapasitesiyle alakalı biz yurt dışı ile olan izin süreçlerini tamamladık. Şu andaki mevcut 200 megavatın üzerine 500 megavat ekleyerek yaklaşık 700-800 megavatlık bir elektrik ihracatına önümüzdeki aylarda inşallah ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Suriye'de hayatın normalleşmesinin Türkiye'nin en önemli öncelikleri arasında bulunduğunu söyledi.

"BİZİM YAPACAĞIMIZ KATKI ÖNEMLİ"

Suriye'nin 13 yıllık savaştan sonra bütün altyapısının hasar gördüğüne işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti: