Türkiye'den Yunanistan'a uyarı: Navtex yayınlandı

Türkiye'den Yunanistan'a uyarı...

Yunanistan, Ege'de askeri tatbikat başlattı.

Yunanistan'ın askeri tatbikat başlatmasının ardından Türkiye, ikinci kez Navtex yayımladı.

"ASKERİ FAALİYET YAPILAMAZ"

Bildiride, 23 Yunan adasının silahsızlandırılmış olduğu hatırlatılarak bu adaların kara sularında askeri faaliyet yapılamayacağı belirtildi.

ADALAR SIRALANDI, KARA SULARINDA FAALİYET YAPILMAYACAĞI BELİRTİLDİ

NAVTEX'te Taşoz, Bozbaba, İpsara, Semadirek Limni, Midilli, Sakız, Ahikerya, Sisam, İstanbulya, Rodos, Herke, Kerpe, Çoban, İleki, İncirli, Kelemez, İleriye, Batnoz, Lipso, Sömbeki, İstanköy ve Meis Adalarının 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmaları gereğince daimi gayri askeri statüde bulunduğu hatırlatılarak, bu adaların kara sularında askeri faaliyet icra edilemeyeceği vurgulandı.

"ANLAŞMALARA AYKIRI"

Türkiye, ayrıca bu bölgelerde yapılacak herhangi bir askeri faaliyetin "uluslararası antlaşmalara aykırı olarak seyir emniyetini tehlikeye atabileceği" uyarısında bulundu.