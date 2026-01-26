Türkiye'nin 6'ncı sondaj gemisi 'Yıldırım' İstanbul Boğazı'ndan geçti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul'da mest eden görüntü...

Türkiye'nin arama ve sondaj kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla Fatih, Yavuz, Çağrı Bey, Kanuni ve Abdülhamid Han'ın ardından filoya katılan sondaj gemisi Yıldırım, saat 12.00 sıralarında Marmara Denizi'nden geçerek İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Karadeniz'deki sondaj operasyonlarına dahil olacak geminin geçişi için boğaz trafiği geçici olarak kapatıldı.

SAKARYA'DA GÖREV ALACAK

Gemiye İstanbul Boğazı geçişinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 'Kurtarma-10', 'KIYEM-6', 'TÜRKELİ' römorkörü ve Sahil Güvenlik Botu eşlik etti.

Boğaz geçişi drone kameralarıyla havadan görüntülenen Yıldırım Sondaj Gemisi'nin, Filyos Limanı'nda kule montajı ve operasyonel hazırlıklarının tamamlanmasının ardından, mart ayı sonunda Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi kapsamında ilk kuyu tamamlama operasyonuna başlaması hedefleniyor.

12 BİN METREYE KADAR İNEBİLİYOR

İnşası 2024 yılında Güney Kore'de tamamlanan ve Türkiye'nin enerji filosuna katılan ikiz gemilerden biri olan Yıldırım, derin denizde 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor.

228 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe ve helikopter pistine sahip gemi ayrıca 200 personele yaşam alanı da sunuyor.