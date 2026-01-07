Türkiye'nin enerjisi 2025'te yine zirvede

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Enerjide tarih yazılıyor...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin 2024 ve 2025 yılları petrol ve doğalgaz üretim verileri ile 2026 hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"GABAR'DA ÜRETİMİMİZİ 3,2 MİLYAR METREKÜPE ÇIKARDIK"

Bakan Bayraktar, paylaşımında, Gabar ve Karadeniz'deki çalışmaların enerji üretimine olan katkısına dikkati çekerek, "Gabar'ın ve Karadeniz'in bereketiyle 2025 yılında toplam petrol üretimimizi 47,9 milyon varile, doğalgaz üretimimizi 3,2 milyar metreküpe çıkardık." bilgisini verdi.

ÜRETİM RAKAMLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Bayraktar'ın paylaştığı infografikte yer alan verilere göre, 2024 yılında 38 milyon varil olan yıllık petrol üretimi, 2025 yılında 47,9 milyon varile yükseldi.

Doğalgaz üretiminde de benzer bir artış kaydedilerek, 2024'teki 2,3 milyar metreküplük üretim, 2025 yılında 3,2 milyar metreküpe ulaştı.

"2026'DA HEDEF KARADENİZ GAZINI İKİYE KATLAMAK"

Gelecek döneme ilişkin hedefleri de açıklayan Bayraktar, şunları kaydetti: