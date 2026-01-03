Türkiye'nin etkin afet yönetimine Almanya'dan dikkat çekici karşılaştırma

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sosyal medyada gündem olan bir video, Almanya ile Türkiye’de afet sonrası yürütülen yeniden yapılanma süreçlerini karşılaştırarak Almanya’daki ağır işleyen bürokrasiyi eleştiriyor.

Görüntülerde, Almanya’nın Ahr Vadisi’nde 2021’de yaşanan sel felaketinin ardından yapılan çalışmalar ile Türkiye’de 2023 depremlerinin sonrasında yürütülen faaliyetler arasındaki farkların altı çiziliyor.

Almanya merkezli bir sosyal medya hesabı paylaşımına göre; Türkiye, 6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş merkezli peş peşe yaşanan ve 11 ili etkileyen büyük depremlerin ardından hızlı bir şekilde organize olarak yaraları kısa sürede sarmaya başladı.

Aynı paylaşımda, buna karşılık, Almanya’da 2021’de Ahr Vadisi’nde meydana gelen sel felaketinin izlerinin hâlâ tam olarak silinememiş olması dikkat çekici bir karşılaştırma olarak öne çıktı.

AHR VADİSİ VE HATAY DEPREMİ KARŞILAŞTIRILDI

Almanca seslendirilen videoda, Ahr Vadisi’nde 2021 yılında ve Hatay’da 2023 yılında yaşanan afetler karşılaştırıldı.

Videoda, afetlerin ardından yeniden yapılanma sürecinin hız ve verimlilik açısından Almanya ile Türkiye arasında belirgin farklılıklar gösterdiği, Almanya’da ise yavaş işleyen bürokrasinin süreci ciddi biçimde geciktirdiği vurgulandı.

"ALMANYA'DAKİ AFET ÜZERİNDEN 4 YIL GEÇTİ ÇALIŞMALAR TAMAMLANAMADI"

Afet bölgelerine ait görsellerle desteklenen videoda, "Almanya’da 2021 yılında meydana gelen bir doğal afet 134 can kaybına ve 475 binanın yıkılmasına neden oldu. Ahr Vadisi’nde aradan 4 yıl geçmesine rağmen çalışmalar halen tamamlanamadı." ifadelerine yer verildi.

"TÜRKİYE 2 YIL İÇİNDE 455 BİN KONUTU YENİDEN İNŞA ETTİ"

Videoda ayrıca, 6 Şubat 2023’te Türkiye'de meydana gelen depremlerde 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği, kentlerdeki yapıların büyük bölümünün yıkılmasına karşın iki yıl içinde 455 bin yeni konutun inşa edildiği ve fiilen yeni şehirler kurulduğu ifade edildi.

"ALMANYA BÜROKRASİ CANAVARINA TAKILDI"

Paylaşımda, "Peki Almanya’da problem nedir?" sorusu yöneltilirken, bu soruya Almanya’da afet sonrası sürecin yavaş ilerlemesinin nedeni olarak, "Ancak Almanya’da insanlar halen Alman bürokratik canavarıyla mücadele ediyor." yanıtı verildi.