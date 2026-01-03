Dışişleri'nden Venezuela açıklaması: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Venezuela'da sıcak saatler...

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, en az 7 noktada patlama meydana geldi.

Saldırıları ABD üstlenirken gözler, Başkan Donald Trump'ın yapacağı açıklamaya çevrildi.

"YAKALANARAK ÜLKE DIŞINA ÇIKARILDILAR"

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

ABD Başkanı Trump, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır." dedi.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Gelişmeler sıcağı sıcağına takip edilirken Türkiye'den beklenen açıklama geldi.

Söz konusu açıklama, Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı olarak yapıldı.

"TÜM TARAFLARI İTİDALLİ DAVRANMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Venezuela’da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye, Venezuela’nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir.

Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz." denildi.

"KARAKAS BÜYÜKELÇİLİĞİ İLE İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

Venezuela'da bulunan Türk vatandaşlarının durumu hakkında da bilgi verilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı: