Türkiye'nin ilk kadın amirali Gökçen Fırat'ın yeni görevi belirlendi Tuğamiral rütbesine terfi ettirilerek Türk Deniz Kuvvetleri tarihinin ilk kadın amirali olan Gökçen Fırat'ın görev yeri, Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararıyla belli oldu. Tuğamiral Fırat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanı görevine atandı.

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Geçtiğimiz hafta Yüksek Askeri Şura toplanmıştı.

Toplantının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi şekillendi.

Genelkurmay Başkanlığı'na Metin Gürak atanırken, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yapılan atama dikkat çekti.

İlk kez bir kadın, amiral oldu.

İlk kadın amiralin görev yeri belli oldu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında Kurmay Albay Gökçen Fırat, amiralliğe terfi etti.

YAŞ kararlarıyla tuğamiral rütbesine terfi eden Gökçen Fırat'ın görev yeri ise dün gece Resmi Gazete'de yayınlanan atama kararıyla belli oldu.

Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığı görevine atandı

Tuğamiralliğe terfi eden ilk kadın subay olan Gökçen Fırat, İngiltere'deki Mc Northwood Deniz Harekat Daire Başkanlığı görevinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Savunma Planlama ve Proje Yönetimi Başkanlığı görevine atandı.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gökçen Fırat'ın atama kararı sonrası konuya ilişkin konuşmuştu.

(Gökçen Fırat'ın 2004 yılında verdiği röportajdan bir kare)

"Albaylıktan generalliğe, amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğrusu ben, tabi, bu atamadan, bu tayinden çok çok mutlu oldum, hele hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok memnun etti. Biliyorsunuz ki yargıda felan bu atamalar çok var. Ama şimdi ilk defa Silahlı Kuvvetler'de böyle bir kızımızın albaylıktan generalliğe, amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellikti. Ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki şuralarda bunun devamı gelecektir" ifadelerini kullanmıştı.