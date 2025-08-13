Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı 12 kişi Gürcistan'da gözaltına alındı

Yurt içinde suçluların yakalanmasına yönelik düzenlene operasyonlar, yurt dışında da yürütülen diplomatik temaslar ve stratejik iş birliği ile kararlılıkla sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de kırmızı bültenle aranan 12 kişi için Gürcistan'da düğmeye basıldı.

Türkiye ile Gürcistan tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon hakkında başkent Tiflis'te, Gürcistan İçişleri Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi.

ORTAK OPERASYONA İLİŞKİN BİLGİ VERİLDİ

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Interpol-Europol Daire Başkanlığı yetkililerinin de katıldığı basın toplantısında konuşan Gürcistan İçişleri Bakanlığı Merkez Kriminal Polis Departmanı Müdür Yardımcısı İrakli Dondoladze, ülkesinde düzenlenen operasyon hakkında bilgi verdi.

"TÜRK KOLLUK KUVVETLERİ TARAFINDAN ARANAN 12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

İki ülkenin ilgili bakanlıkları tarafından yapılan çalışmalar sonucu Türkiye'nin aradığı 12 Türk vatandaşının gözaltına alındığını kaydeden Dondoladze, şu ifadeleri kullandı:

Son 24 saat içerisinde Gürcistan genelinde yürütülen polis operasyonu hakkında kamuoyunu bilgilendirmek isteriz. Türk meslektaşlarımızla birlikte yürütülen operasyonel tedbirleri ve soruşturma çalışmaları sonucu, Gürcistan İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Türk kolluk kuvvetleri tarafından aranan 12 kişiyi gözaltına aldı.

TÜRKİYE'YE İADELERİ İÇİN GEREKLİ ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Dondoladze, Türkiye'nin son 5 yıldır aradığı kişilerden 8'inin, uluslararası arama başlatılmadan önce Gürcistan'a girdiğini, 4'ün ise yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığını aktardı.

Gözaltına alınanların, çocuk da olmak üzere "kasten adam öldürme", "kasten adam öldürme girişimi", "soygun", "sağlığa kasten ağır zarar verme", "organize suç örgütü kurma ve örgüte üye olma", "gasp", "hırsızlık", "yasa dışı olarak silah satın almak ve taşıması", "uyuşturucu suçları", "belgede sahtecilik", "yatırım dolandırıcılığı" suçlamalarıyla arandığını aktaran Dondoladze, bu şahısların Türkiye'ye iade edilmesi süreci için gereken çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Dondoladze, operasyonun hazırlık süreci ve gerçekleştirilmesinde sağladığı desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na teşekkür etti.

Dondoladze konuşmasında, uzun yıllar boyunca Türkiye ile yakın işbirliği yürüttüklerini ifade etti.

Basın toplantısında konuşan Interpol-Europol Daire Başkanlığı yetkilisi de Gürcistan tarafına işbirliği için teşekkür ettiklerini ifade etti.