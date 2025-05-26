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Haber Merkezi

Türkiye, savunma sanayiinde giriştiği büyük çalışmalarla gururlandırıyor.

Son yıllarda gösterilen gelişim, birçok alanda ortaya konulan platform, sistem ve yetenekler yurt dışında da ilgi görüyor.

ABD'nin Modern Diplomacy dergisinde yer alan analizde Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı KAAN, mercek altına alınarak bu alandaki küresel etkisine ışık tutuldu.

KAAN'ın Türkiye'nin savunma sistemlerinde dış baskılara karşı daha bağımsız hareket etmesini sağladığı vurgulandı.

Türkiye'nin bu sayede hem kendi askeri kontrolünü artırdığı hem de uzun vadede daha dayanıklı bir savunma altyapısı kurduğu belirtildi.

"F-35'E DOĞRUDAN RAKİP VE DİĞER ÜLKELER İÇİN CİDDİ BİR ALTERNATİF"

Analizde Türk savaş uçağının düşük radar görünürlüğü, uzun menzil ve yüksek taarruz kabiliyetiyle ABD'nin F-35'ine doğrudan rakip olduğu, ayrıca Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Endonezya gibi ülkelerin KAAN'a yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi.

Bu ilginin yalnızca ABD'nin savunma pazarındaki payını değil, aynı zamanda jeopolitik nüfuzunu da etkileyeceği yorumları yapıldı.