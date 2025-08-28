Türkiye'nin tarihi savunma sanayii yatırımları dünya basınında

Türkiye tarihi bir günü geride bıraktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşen törenle Türk savunma sanayiinde tarihi adımlar aynı gün atıldı.

Türkiye'nin gözbebeği ASELSAN’ın 14 yeni tesisi açılırken 1,5 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüyle son yılların en büyük sanayi yatırımlarından biri olan Oğulbey Teknoloji Üssü'nün de temelleri atıldı.

Toplam değeri yaklaşık 460 milyon dolar değerinde, 47 araçtan oluşan sistemler, Çelik Kubbe Projesi kapsamında envantere girdi.

1 adet SİPER uzun menzilli hava savunma sistemi ve ona bağlı 10 araç, 3 adet HİSAR-O orta menzilli hava savunma sistemi ve buna bağlı 21 araç da törenle birlikte göreve başladı.

Çelik Kubbe birleşenlerinden KORKUT hava savunma sistemi, 7 adet PUHU ve 2 adet REDET elektronik harp sistemi de envantere girdi.

Savunma sanayiindeki bu tarihi adımlar, Türkiye'de olduğu kadar dünyada da ses getirdi.

Bu devasa yatırımlar, dış basında kendine geniş yer buldu.

"DEV SAVUNMA ÜSSÜ HAMLESİ"

Bloomberg, konuya ilişkin hazırladığı haberi, "Türkiye’den 1,5 milyar dolarlık dev savunma üssü hamlesi" başlığıyla duyurdu.

Haberde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara yakınlarında ASELSAN’ın yeni Ar-Ge tesisi Ogulbey Teknoloji Üssü’nün temelini attı. Türkiye, yerli savaş uçağı, fırkateyn, SİHA ve balistik füze projeleriyle askeri kapasitesini büyütüyor." ifadeleri kullanıldı.

"TÜRKİYE LİDER ÜRETİCİ KONUMUNA GELDİ"

Gelişme, Reuters'te de kendine yer buldu.

Haberde, "Türk savunma şirketi ASELSAN, kapasiteyi iki katına çıkarmak için 1,5 milyar dolarlık teknoloji üssü kuracak. Türkiye, son yıllarda savunma ekipmanlarında dışa bağımlılığını azaltarak küresel pazarda silahlı insansız hava araçlarının lider üreticisi konumuna geldi." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL MEDYASINDA DA GÜNDEM OLDU

Bu tarihi atılım, İsrail medyasında da yer buldu.

The Times of Israel gazetesi, "Erdoğan, Türkiye'nin kendi 'Çelik Kubbe' hava savunma sisteminin askerlerine teslim edildiğini duyurdu." ifadesini kullandı.

Arap sermayeli Al-Monitor da gelişmeyi okurlarına, "Türkiye, 460 milyon dolarlık ilk parti Çelik Kubbe hava savunma sistemini teslim etti." ifadeleriyle aktardı.

"TÜRKİYE KENDİ KENDİNE YETEBİLMEYİ HEDEFLİYOR"

ABC News gazetesi ise haberini, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Çelik Kubbe' hava savunma sistemini tanıttı" başlığıyla duyurdu.

Haberde, "Türkiye, silah bakımından kendi kendine yetebilmeyi hedefleyerek savunma sanayiine büyük yatırımlar yapmıştı." denildi.