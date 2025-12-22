Türkiye'yi karlı bir hafta bekliyor: Sıcaklıklar düşmeye devam ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde soğuk hava hakim olacak.

Özellikle iç ve doğu bölgelerde kar yağışı etkili olurken, batı kesimlerde yağmur ve sağanak geçişler görülecek.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyredecek, birçok bölgede don ve buzlanma riski artacak.

ÜLKE GENELİNDE SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Bugün ülke genelinde soğuk hava etkili olacak.

İç Anadolu'da karla karışık yağmur ve kar yağışı, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yoğun kar bekleniyor.

Marmara ve Ege'de parçalı bulutlu bir hava ve sıcaklıkların ise 10-15 derece civarında olacağı düşünülüyor.

Güney kıyılarda yerel yağışlar öngörülüyor.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ ARTIRACAK

Salı günü soğuk hava etkisini artıracak.

İç bölgelerde kar yağışı yaygınlaşırken, kuzeydoğu illerde sıcaklıklar sıfırın altına düşerek yoğun kar görülecek.

Batı bölgelerde bulutlu hava hakim olurken, sıcaklıkların 8-14 derece arasında olacağı düşünülüyor.

BİRÇOK BÖLGEDE KUVVETLİ KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK

Çarşamba günü, haftanın en soğuk günü olması bekleniyor.

İç ve doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı ve Karadeniz'in iç kesimlerinde yine kar öngörülüyor.

Marmara'da soğuk ve bulutlu, Ege ve Akdeniz'de parçalı bulutlu bir hava olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların ise 10-15 derece civarında olacağı düşünülüyor.

KAR YAĞIŞI İÇ KESİMLERDE SÜRECEK

Perşembe günü kar yağışı iç kesimlerde sürerken, güney ve batı bölgelerde hava biraz açılıyor.

Orta Anadolu'da sıcakların 5-12 derece, doğuda ise hala sıfırın altında değerler olması beklenşyır.

Yağışlar azalsa da don olayları gece saatlerinde etkili olacak.

YAĞIŞLAR AZALACAK

Cuma günü soğuk hava devam etmekle birlikte, yağışlar azalıyor.

Ülke genelinde parçalı bulutlu, iç bölgelerde hafif kar ihtimali öngörülüyor.

Sıcaklıklar yavaş yavaş yükselerek 8-18 derece civarına çıkıyor.

MGM, özellikle iç ve doğu kesimlerde kar kalınlığının artabileceğini gösteriyor.

Vatandaşların buzlanma, don ve kar yağışına karşı tedbirli olması, zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınması öneriliyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

22 Aralık Pazartesi:

23 Aralık Salı:

24 Aralık Çarşamba:

25 Aralık Perşembe:

26 Aralık Cuma: