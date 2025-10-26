Türkiye'yi parçalı bulutlu günler bekliyor: Yerel yağışlar sıcaklığı düşürmeyecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Türkiye genelinde bugün hava parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı olacak.

Marmara Bölgesi'nde İstanbul 19 derece ile serin bir gün geçirirken, Ege'de İzmir 23 dereceye ulaşacak.

KARADENİZ VE MARMARA'DA BARAJLAR DOLACAK

Akdeniz kıyılarında Antalya 30 derece ile en sıcak nokta olurken, İç Anadolu'da Ankara 15 derece dolaylarında kalacak.

Karadeniz'de Trabzon 22 derece, Doğu Anadolu'da Erzurum 10 derece ve Güneydoğu'da Şanlıurfa 25 derece bekleniyor.

Yağışlar özellikle Karadeniz ve Marmara'da etkili olacak, rüzgarlar kuzeybatıdan esecek.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Pazartesi günü hava durumu yarın da benzer şekilde devam edecek, ancak sıcaklıklar hafif artacak.

İstanbul 20 derece, İzmir 24 derece, Antalya 31 derece ile yaz havası verecek.

Ankara 16 derece, Trabzon 23 derece, Erzurum 12 derece ve Şanlıurfa 26 derece öngörülüyor.

Ege ve Akdeniz'de güneşli, İç ve Doğu bölgelerde bulutlu bir gün bekleniyor. Yer yer sağanak yağış ihtimali var, özellikle dağlık alanlarda.

ÜLKE GENELİNDE GÜNEŞLİ GÜNLER HAKİM OLACAK

Salı günü sıcaklıklar zirve yapacak; Antalya 33 derece, İzmir 25 derece, İstanbul 22 derece ile öne çıkacak.

Ankara 18 derece, Trabzon 24 derece, Erzurum 14 derece ve Şanlıurfa 28 derece olacak.

Ülke genelinde az bulutlu ve güneşli hava hakim, ancak Karadeniz'de hafif yağışlar görülebilir.

Rüzgarlar hafif esecek, nem oranı kıyı bölgelerde yüksek.

PARÇALI BULUTLU, YER YER GÜNEŞLİ HAVA GÖRÜLECEK

Çarşamba günü Cumhuriyet Bayramı öncesi hava ılımanlaşacak.

İstanbul 24 derece, İzmir 26 derece, Antalya 32 derece bekleniyor.

Ankara 20 derece, Trabzon 25 derece, Erzurum 16 derece ve Şanlıurfa 29 derece ile mevsim normallerinin üzerinde.

Parçalı bulutlu, yer yer güneşli bir gün; yağış riski düşük, ancak Marmara'da akşam saatlerinde hafif sağanak mümkün.

SICAKLIKLAR YAZ GÜNLERİNİ ARATMAYACAK

Perşembe günü, haftanın sonlarına yaklaşırken sıcaklıklar düşmeye başlayacak.

İstanbul 23 derece, İzmir 25 derece, Antalya 31 derece ile hala sıcak.

Ankara 19 derece, Trabzon 24 derece, Erzurum 15 derece ve Şanlıurfa 28 derece öngörülüyor.

Bulutlanma artacak, özellikle İç Anadolu ve Doğu'da serinleme hissedilecek.

Genel olarak stabil hava, ama kuzeydoğu rüzgarları etkili olacak.

