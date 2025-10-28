Türkiye'yi yağışlı günler bekliyor: Kuvvetli rüzgarlar esecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkenin genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz(Artvin hariç) ile Niğde, Kayseri, Nevşehir, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Muğla çevreleri, Bursa, Yalova ve Antalya’nın doğusu, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Çankırı çevrelerinin yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BATIDA SICAKLIK DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgar: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney kesimleri, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden, Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor 21

İstanbul: Parçalı zamanla çok bulutlu, sağanak yağışlı 19 derece.

İzmir: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece.

Adana: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece.

Antalya: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor 23 derece.

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece.

Trabzon: Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece.

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 18 derece.

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 27 derece.