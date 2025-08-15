Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl iki oturum şeklinde gerçekleşen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (TUS) son oturumu için geri sayım başladı.

TUS sınavına katılacak olan uzman doktor adayları, sınava sayılı saatler kala sınav giriş belgeleri konusundaki araştırmalarına hız kazandırmış durumda.

Bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan sınav için sınav giriş belgelerini nereden alınacağı araştırılıyor. Peki, TUS 2 ne zaman, saat kaçta? TUS 2 sınav giriş belgesi nereden alınır?

TUS 2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2025 TUS 2. Dönem sınavı, 17 Ağustos 2025 Pazar günü yapılacak. Sınav iki oturum şeklinde gerçekleşecek.

Bu kapsamda yapılacak olan, Temel Tıp Bilimleri Testi sabah 10:15'te başlayacak. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise öğleden sonra 14:45'te başlayacak.

TUS 2 SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

TUS sınav giriş belgeleri için ÖSYM AİS'e Aday T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav yeri sorgulaması yapılıyor.

TUS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ