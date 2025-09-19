Abone ol: Google News

TUS tercih takvimi: TUS 2. Dönem tercihleri ne zaman yapılacak?

2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) sonuçlarının açıklanmasıyla, gözler TUS tercih takvimine çevrildi. TUS sınavına katılım sağlayan adaylar tercih sürecinin başlayacağı tarihi merakla bekliyor. Peki, TUS 2. Dönem tercihleri ne zaman yapılacak?

Yayınlama Tarihi: 19.09.2025 10:02
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl iki oturum şeklinde gerçekleşen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (TUS) ikinci oturumu geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilmişti.

11 Eylül 2025 tarihinde sonuçların açıklanmasının ardından TUS sınavına katılım sağlayan adayların gözü tercih takvimine odaklanmış durumda.

Tıp Fakültesi mezunlarının sınavdan elde ettikleri puanlarla TUS tercih kılavuzunda yer alan bölümler için tercihlerini gerçekleştirebilecek. Peki, TUS 2. Dönem tercihleri ne zaman yapılacak?

TUS 2. DÖNEM TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2025-TUS 2. Dönem ve 2024-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınav Sonuçları 11 Eylül 2025 tarihinde açıklandı. Ancak henüz TUS tercih kılavuzu yayınlanmadı.

TUS tercih tarihleri kılavuzun erişime açılmasının ardından belli olacak.

