TUS tercihleri başladı: 27 Mayıs'a kadar sürecek

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Uzman doktor adaylarının beklediği haber...

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-TUS 1. dönem tercihleri, bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapılacak.

DİKKATLE İNCELEMELERİ GEREKİYOR

Tercihte bulunacak adayların, yerleştirme işlemleriyle ilgili 2025-TUS 1. Dönem Başvuru Kılavuzu'nda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

Kılavuza ve 2025-TUS 1. dönem yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolara "osym.gov.tr" üzerinden erişilebiliyor.

27 MAYIS'A KADAR SÜRECEK

(2025-TUS) 1. dönem tercihleri, bugünden itibaren 27 Mayıs'a kadar alınacak.