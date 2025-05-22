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Haber Merkezi

Türkiye savunma sanayisinde tarihi adımlar atmaya devam ediyor.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk muharip uçağı KAAN, tekrar gökyüzüyle buluştu.

KAAN TEKRAR GÖKLERDE

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), KAAN'ın motor çalıştırma ve uçuş anlarını içeren yeni bir test uçuşu videosunu paylaştı.

TUSAŞ videoyu “Gökyüzüne yazılmış bir sevdanın izindeyiz” notuyla paylaştı.

Türkiye'nin havacılık alanındaki bağımsızlık yolculuğunun simgesi haline gelen KAAN, her uçuşuyla bir eşiği daha geride bırakıyor.

TÜRKİYE'NİN İLK YERLİ MUHARİP UÇAĞI

Türkiye'nin ilk yerli muharip uçağı KAAN'ın prototipinin üretim ve montaj faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından ilk test uçuşu 21 Şubat 2024’te gerçekleştirildi.

Bu uçuşunda 13 dakika havada kalan KAAN, 8 bin feet irtifaya çıkarak 230 knot hıza ulaştı.

KAAN, ikinci test uçuşunu ise 6 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdi. 14 dakika havada kalan KAAN, 10 bin feet irtifaya ve 230 knot hıza ulaştı.