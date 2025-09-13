tv100 canlı yayınında Sinan Burhan kulisi: AK Parti’ye geçmesi beklenen belediyeler

CHP'de yaprak dökümü uzun süredir sürüyor.

Şaibeli kurultaylar ve yolsuzluk davaları, CHP'li kadroları rahatsız etmiş durumda.

Bunun akabinde de birçok belediye başkanı istifa ederek, AK Parti kadrolarına katılmaya başladı.

İstifa eden belediye başkanları partisi tarafından yalnız bırakıldığını ve psikolojik baskıya maruz kaldıklarını açıklamalarında belirtirken, gözler 15 Eylül'de görülecek şaibeli kurultay davasına çevrilmiş durumda..

Çıkacak karara göre CHP kadrolarında istifaların devam edeceği iddia ediliyor.

tv100 canlı yayınında son açıklanan kulis bilgisi de bunu doğrular cinsten.

ANKARA'DAN 3 CHP'Lİ İLÇE BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇECEK

Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğü yaptığı programda konuşan gazeteci Sinan Burhan, 15 Eylül'de çıkacak karar sonrası Ankara'dan 3, Konya'dan 4 ve Samsun'dan bir CHP'li ilçe belediye başkanının daha AK Parti'ye geçeceğini söyledi.

"HATTA KONYA'DAN 4, SAMSUN'DAN BİR TANE CHP'Lİ İLÇE BELEDİYESİ DE GEÇECEK"

Burhan şu ifadeleri kullandı: