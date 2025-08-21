tv100 ekranlarında gülümseten sohbet: Avokado yemezsem mutsuz olurum

tv100 ekranlarında yayınlanan Günün Rotası programı, konukları ve konularıyla yine dikkatleri üzerine çekti.

İlgiyle takip edilen programda bugün, meyve fiyatları ve iklim koşullarına ilişkin detaylar konuşuldu.

Meyve fiyatları ve iklim koşullarına ilişkin başlayan sohbet, kısa süre içerisinde tartışmaya döndü.

TARTIŞMA KEYİFLİ BİR SOHBETE EVRİLDİ

Meyve fiyatları ve iklim koşulları üzerine başlayan tartışma, kısa sürede izleyicilerin yüzünü güldüren keyifli bir sohbete dönüştü.

KONUŞMA "KİRAZ" ÜZERİNDEN BAŞLADI

Programda sunucu Harika Ertunç, bu yıl kiraz yiyemediklerini ve fiyatların oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.

Gazeteci Sinan Burhan ise iklim koşulları ve don olayları nedeniyle üretimin azaldığını, bu yüzden kirazın hem az bulunduğunu hem de pahalı olduğunu anlattı.

Ancak tartışmanın en dikkat çekici anı Burhan’ın esprili sorusuyla geldi:

"AVOKADO YEMEZSEN NE OLUR?"

Burhan, "Kiraz yemezseniz bir şey olmaz. Peki, siz avokado yemezseniz ne olur?" diye sordu.

"MUTSUZ OLURUM"

Harika Ertunç’un cevabı ise sosyal medyada da gündem oldu:

“Avokado yemezsem mutsuz olurum.”

MEVSİM KOŞULLARINA GÖRE MEYVE TÜKETİLMESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Burhan, herkesin mevsim koşullarına ve bütçesine göre meyve tüketmesi gerektiğini vurgularken, bu yılki meyve fiyatlarının artışında iklim etkilerinin büyük rol oynadığını da hatırlattı.