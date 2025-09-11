Uber duyurdu: Ulaşımda yeni dönem! Helikopterle yolculuk yapılabilecek

Ulaşımda yeni bir dönem kapıda: Artık Avrupa’nın güneyinde Uber uygulamasını açtığınızda yalnızca otomobil çağırmakla kalmayacak, aynı zamanda helikoptere binme imkânına da sahip olacaksınız.

Elektrikli hava taksi girişimi Joby Aviation’ın çarşamba günü yaptığı duyuruya göre, Blade Air Mobility’ye ait helikopterler çok yakında Uber uygulaması üzerinden kullanıcıların hizmetine sunulacak.

Bu adım, şehir içi ve şehirler arası ulaşımı bambaşka bir boyuta taşıyarak, özellikle yoğun trafikle boğuşan bölgelerde hızlı ve prestijli bir alternatif yaratmayı hedefliyor.

GÜZERGAHLAR NET DEĞİL!

Uber ile Joby’nin iş birliği aslında yeni değil; iki şirket 2019’dan bu yana kentsel hava taşımacılığı üzerine ortak projeler yürütüyor. Ancak helikopterlerin doğrudan Uber uygulamasına entegre edilmesi, bu sürecin en somut adımı olarak dikkat çekiyor.

Dünya gündemine oturan bu gelişme için henüz Uber işbirliği kapsamında hangi güzergahların sunulacağı netleşmiş değil.

Ancak şirket, geçtiğimiz yıl New York bölgesi ve Avrupa’nın güney kentlerinde 50 binden fazla yolcu taşıdığına dikkat çekti. Blade’in Avrupa’daki öne çıkan rotalarından biri, Nice ile Monako arasındaki helikopter seferleri.