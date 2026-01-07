Üç milletvekili daha AK Parti'ye katılacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti'ye katılımlar sürüyor.

Geçtiğimiz aylarda milletvekili ve belediye başkanları düzeyinde katılımların olduğu AK Parti, yeni isimleri bünyesine katmaya hazırlanıyor.

3 VEKİL DAHA AK PARTİ YOLUNDA

Partilerinden istifa eden 3 vekil daha AK Parti'ye katılacak..

Üç ismin rozetlerini, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin TBMM'deki grup toplantısında bizzat takacak.

AK PARTİ'YE GEÇEN İSİMLER

Transfer olan milletvekilleri ve ayrıldıkları partiler ise şöyle:

İsa Mesih Şahin: Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili.

Hasan Ufuk Çakır: CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili.

İrfan Karatutlu: DEVA Partisi’nden ayrılan Kahramanmaraş Milletvekili.

MUHALEFETTEN KOPUŞLAR SÜRÜYOR

Söz konusu üç milletvekilinin de seçimlere Millet İttifakı çatısı altında, CHP listelerinden girerek milletvekili seçilmiş olması dikkati çekti.

Bu son katılımlarla birlikte; daha önce İyi Parti, Yeniden Refah Partisi ve Gelecek Partisi’nden istifa ederek AK Parti'ye geçen vekil sayısı da artmış oldu.

Daha önce de farklı tarihlerde 10 milletvekili daha AK Parti'ye katılmıştı.