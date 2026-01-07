Üç vekilin AK Parti'ye katılımı tamamlandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AK Parti'ye yeni katılımlar...

Geçtiğimiz aylarda milletvekili ve belediye başkanları düzeyinde katılımların olduğu AK Parti, yine yeni isimleri bünyesine kattı.

3 İSMİN ROZETİ TAKILDI

CHP'den Hasan Ufuk Çakır, Gelecek Partisi'nden İsa Mesih Şahin ve DEVA Partisi'yle yollarını ayıran İrfan Karatutlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozetlerini takmasıyla birlikte AK Parti'ye geçti.

"BEDENEN GELDİM"

DEVA’dan AK Parti’ye geçen Milletvekili İrfan Karatutlu, rozeti takıldıktan sonra "Ben zaten aklen ve vicdanen buradaydım, şimdi de bedenen geldim." dedi.

HASAN UFUK ÇAKIR: İFTİRAYA UĞRADIM

Rozeti takılan Hasan Ufuk Çakır, iftiraya uğradığını ancak dik durduğunu söyledi.

Çakır, rozeti takıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında selam durdu ve şöyle dedi;

"Bu millet hakikatın yanındadır. Bugün burada inançla, cesaretle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hak için ve millet için dimdik durmaya geldim.

Allah utandırmasın. İki başkomutan var biri Gazi Mustafa Kemal Paşa diğeri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Selam duruyorum."

MECLİS'TE SANDALYE DAĞILIMI DEĞİŞTİ

Bu katılımlarla birlikte AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 275'e yükseldi.

CHP'nin sandalye sayısı 138'e gerilerken, MHP'nin sandalye sayısı 47'de kaldı.

ERDOĞAN: KAPIMIZ HERKESE AÇIK

Partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bugün partiye yeni katılımlar olacağını açıkladı.

"AK Parti ailesi her geçen gün güçleniyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 11 milyon 543 bin 301 güncel üye sayısıyla bu alanda zirvede olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra AK Parti'ye yeni katılan milletvekillerini açıkladı.

"Rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerimize aramıza hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır, daima açık olacaktır." diye konuştu.