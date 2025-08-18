Ücretli öğretmenlik başvurusu 2025: MEB 2025-2026 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 2025-2026 eğitim öğretim yılında hizmet vermek isteyen öğretmen adayları ücretli öğretmenlik başvurularını gerçekleştirdi.

Her sene MEB tarafından öğretmen açığı bulunan okullara İl Milli Eğitim Müdürlükleri üzerinden alım yapılıyor.

2025-2026 eğitim öğretim döneminin başlamasına kısa bir süre kalmasıyla birlikte ücretli öğretmenlik başvurusu yapan öğretmen adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağı konusundaki araştırmalarına hız kazandırmış durumda. Peki, MEB 2025-2026 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı mı?

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB, ücretli öğretmenlik başvuru sonuçlarının duyurusu için hazırlıklarını sürdürüyor. Başvuruların değerlendirileceği süreçte adayların mezuniyet bilgileri, tercihleri ve öğretmen ihtiyacının yoğun olduğu bölgeler dikkate alınacak.

Sonuçların, Ağustos ayı sonu ile Eylül ayı başında MEB’in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

SONUÇLAR NASIL SORGULANACAK?

2025 ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi web sitesi üzerinden duyurulacak. Adaylar, sonuç ekranına T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak bilgilerine ulaşabilecek. Ayrıca, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin internet siteleri üzerinden de sonuçlara dair duyurular paylaşılacak.