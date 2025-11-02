Uğur Dündar, cenazede fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi

- Engin Çağlar, motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti ve Şişli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
- Törene katılan ünlülerle fotoğraf çektirme yarışına giren bazı vatandaşlar, Uğur Dündar'ın tepkisini çekti.
- Dündar, X hesabından bu durumu eleştiren bir paylaşım yaptı.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden birisi olan Yeşilçam’ın jönü 85 yaşındaki Engin Çağlar, hayatını kaybetti.
Çağlar, Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Usta oyuncu için Şişli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
TÖRENE SANAT CAMİASINDAN BİRÇOK İSİM KATILDI
Törene; oyuncu Ediz Hun, Nuri Alço, Teoman Ayık, Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın, şarkıcı İskender Doğan, Ali Rıza Binboğa, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.
Çağlar, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
NURİ ALÇO İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRME YARIŞI
Cenaze törenine katılan isimlerden birisi de Nuri Alço oldu.
Alço, cenaze töreninde bazı vatandaşların fotoğraf çektirme isteğiyle karşılaştı.
UĞUR DÜNDAR TEPKİ GÖSTERDİ
Vatandaşların Nuri Alço olmak üzere ünlü isimlerle fotoğraf yarışına girmesi, Uğru Dündar'ın da tepkisini çekti.
Dündar, X hesabından bir paylaşım yaptı ve tepkisini şu sözlerle dile getirdi.
"NASIL BİR TOPLUM OLDUK"
Arkadaşınız vefat etmiş, acıyla cenazesine koşuyorsunuz. Cami avlusunda biri yaklaşıyor. Telefonu ayarlayıp size dönüyor: "Ağabey şöyle gülerek bakar mısın?
Bir fotoğrafımız olsun!" Nasıl bir toplum olduk? Mahallede hiç tanışmadığımız biri vefat ettiğinde arabamızdaki radyoyu açmadığımız zamanlardan, bu yıllara... Fesuphanallah!