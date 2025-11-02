Uğur Dündar, cenazede fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden birisi olan Yeşilçam’ın jönü 85 yaşındaki Engin Çağlar, hayatını kaybetti.

Çağlar, Şişli’de yolun karşısına geçmeye çalışırken motosiklet çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Usta oyuncu için Şişli Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

TÖRENE SANAT CAMİASINDAN BİRÇOK İSİM KATILDI

Törene; oyuncu Ediz Hun, Nuri Alço, Teoman Ayık, Cüneyt Arkın’ın oğlu Murat Arkın, şarkıcı İskender Doğan, Ali Rıza Binboğa, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

Çağlar, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

NURİ ALÇO İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRME YARIŞI

Cenaze törenine katılan isimlerden birisi de Nuri Alço oldu.

Alço, cenaze töreninde bazı vatandaşların fotoğraf çektirme isteğiyle karşılaştı.

UĞUR DÜNDAR TEPKİ GÖSTERDİ

Vatandaşların Nuri Alço olmak üzere ünlü isimlerle fotoğraf yarışına girmesi, Uğru Dündar'ın da tepkisini çekti.

Dündar, X hesabından bir paylaşım yaptı ve tepkisini şu sözlerle dile getirdi.

"NASIL BİR TOPLUM OLDUK"