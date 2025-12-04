Uğur Dündar'dan Sözcü'ye veda: Yolun sonuna geldik

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sözcü TV'de Yılmaz Özdil dönemi başladı...

Kanalın üst yönetiminde yapılan değişiklik sonrası kanal içerisinde de bazı isimlerle yollar ayrılmaya başlandı.

SÖZCÜ TV'DE YENİ GÖREV DAĞILIMI

Yılmaz Özdil, geçtiğimiz günlerde Sözcü, Korkusuz ve Sözcü TV’yi kapsayan Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine getirildi.

Kanalın Genel Yayın Yönetmenliği koltuğu İpek Özbey'e teslim edilirken, Güney Öztürk ise Sözcü TV Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Özdil’in gelişi, grubun yayın çizgisinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanırken, aynı dönem içerisinde yaşanan işten çıkarmalar ise dikkat çekti.

14 ÇALIŞANLA YOLLAR AYRILDI

Sözcü TV önemli bir kadro değişikliğiyle gündeme gelmiş ve aralarında Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı’nın da bulunduğu 14 çalışanın iş akdinin feshedildiği öğrenilmişti.

İlk olarak 14 gazetecinin görevine son verilirken, akabinde de ünlü Gazeteci Özlem Gürses’in de kanaldan kovulduğu öğrenildi.

Gürses'in sunduğu program, başka bir sunucuya devredildi.

UĞUR DÜNDAR'LA DA VEDALAŞILDIĞI İDDİASI

Yaşanan bu değişimin ardından uzun süredir kanalda yayın ve gazetede de köşe yazarlığı yapan Uğur Dündar'la da yolların ayrıldığı iddiası gündem olmuştu.

UĞUR DÜNDAR'DAN AÇIKLAMA: "SÖZCÜ GAZETESİNDE 2012 YILINDA YAZMAYA BAŞLADIM"

Uğur Dündar, sosyal medya hesabından "VEDA..." başlığıyla bir yazı yayınladı.

Söz konusu tartışmalara son noktayı koyan Dündar, şu sözleri sarf etti:

Sözcü gazetesinde 2012 yılında yazmaya başladım.



Hiç unutmuyorum, başarılı bir reklam kampanyası yapmış ve tirajı 75 binden 125 bine çıkararak 50 bin tiraj almıştık. (O zamanlar Sözcü TV yoktu.)



Rüzgâr gibi geçen, güzel anılarla dolu bu 13 yılda binlerce yazım yayımlandı.



Sonra da TV programlarım ekrana geldi.



Hiçbirinin virgülüne dahi dokunulmayan, tam bir editoryal bağımsızlık içinde ve gönül bağıyla geçen bu 13 yıl için Sayın Burak Akbay'a çok teşekkür ediyorum.

"EVET YOLUN SONUNA GELDİK"

Ayrıca gazete, televizyon ve İnternet sitemizin her kademesindeki tüm değerli çalışan kardeşlerime de...



Hepsinin üzerimde emekleri vardır.



Bize yakışan, çalışırken her fırsatta dile getirdiğimiz bu gerçeği, Sözcü'den ayrıldıktan sonra da söylemektir.



Evet yolun sonuna geldik.

"BANA HİÇ KİMSE 'GİT' DEMEDİ"