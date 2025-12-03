Sözcü TV'de Yılmaz Özdil dönemi: Özlem Gürses'le de vedalaşıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sözcü TV'de Yılmaz Özdil dönemi...

Kanalın üst yönetiminde yapılan değişiklik sonrası kanal, aynı dönem içinde pek çok editör, muhabir, yönetici ve ekran yüzüyle yollarını ayırdı.

İçerik stratejisinde ve kadro yapılanmasında yeni bir dönemin başlaması sonrası Özlem Gürses'in de işten çıkarılan isimler arasında yer aldığı belirtildi.

SÖZCÜ TV'DE BÜYÜK DEĞİŞİM

Yılmaz Özdil, geçtiğimiz günlerde Sözcü, Korkusuz ve Sözcü TV’yi kapsayan Sözcü Medya Grubu Başkanlığı görevine getirildi.

Kanalın Genel Yayın Yönetmenliği koltuğu İpek Özbey'e teslim edilirken, Güney Öztürk ise Sözcü TV Genel Müdürü olarak görevlendirildi.

Özdil’in gelişi, grubun yayın çizgisinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanırken, aynı dönem içerisinde yaşanan işten çıkarmalar ise dikkat çekti.

14 ÇALIŞANLA YOLLAR AYRILDI

Sözcü TV önemli bir kadro değişikliğiyle gündeme gelmiş ve aralarında Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı’nın da bulunduğu 14 çalışanın iş akdinin feshedildiği öğrenilmişti.

ÖZLEM GÜRSES DE GÖNDERİLDİ

İlk olarak 14 gazetecinin görevine son verilirken, akabinde de ünlü Gazeteci Özlem Gürses’in de kanaldan kovulduğu öğrenildi.

Gürses'in sunduğu program, başka bir sunucuya devredildi.