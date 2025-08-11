Ulaştırma Bakanlığı'ndan deprem raporu: İletişimde aksaklık yaşanmadı

Türkiye bir kez daha ciddi bir deprem tehlikesi yaşadı.

10 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde sarsıntının merkez üssü, Balıkesir'in Sındırgı ilçesiydi.

6.1 ile sarsan deprem, İstanbul ve İzmir dahil birçok kentte hissedildi.

1 binanın tamamen çöktüğü, ağır ve az hasarlı yapıların oluştuğu depremde, maalesef 1 kişi hayatını kaybetti.

Devletin tüm birimleri deprem anından itibaren sahaya indi. Müdahale edilen göçüklerde bulunan depremzedeler kurtarılırken yaralılar tedavi altına altına alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da depremden hemen sonra harekete geçti.

ÜCRETSİZ İNTERNET VE KONUŞMA TANIMLANDI

İlk anda deprem bölgesindekilerin iletişimini rahatlatmaya yönelik bir adım atıldı.

Bu kapsamda 3 büyük GSM operatörü, bölgedeki kullanıcılara ücretsiz iletişim paketleri tanımladı.

16 MOBİL BAZ İSTASYONU GÖNDERİLDİ

Depremde, iletişim altyapısı anlamında şebeke ve servislerde genel itibarıyla kesinti yaşanmadı.

Kapsama alanında da herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken bölgeye üç mobil işletmeci tarafından toplam 16 adet mobil baz istasyonu gönderildi.

"İNTERNET TABANLI İLETİŞİM UYARISI"

Deprem anında iletişimde herhangi bir aksama olmazken AFAD'ın sık sık "Haberleşmelerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın." uyarıları da etkili oldu.

YOL VE KÖPRÜLERDE HASAR TESPİT EDİLMEDİ

Depremden hemen sonra ise bakanlık hasar tespit çalışmalarına başladı.

Yapılan incelemelerde; ulaşım aksları, otoyol ve köprülerde herhangi bir hasar tespit edilmedi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli saha kontrolleri yapıldı ve ihtiyaç duyulan tedbirler alındı.