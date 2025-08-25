Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu'na trafik cezası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nda 219 kilometreyi aşan hızla seyahat ettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Uraloğlu, "Türkülerle Ankara-Niğde Otoyolu hatırası... Yorulduğumuzda Sayın Cumhurbaşkanımızdan ilham alıyor, 'Yeterince çalışmadık' diyerek yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

"KENDİMİ İHBAR ETMİŞ OLDUM"

Bakan Uraloğlu, hız sınırını aştığı için kesilen trafik cezasını sosyal medya hesabından yaptığı bir başka paylaşımda şu sözlerle açıkladı:

Ankara-Niğde Otoyolu'nun son durumunu görmek amacıyla direksiyona geçtim. Bu esnada farkında olmadan hız sınırını kısa bir süre de olsa aştım. İlgili video ile de kendimi ihbar etmiş oldum. Hız sınırlarına riayet etmek herkes için zorunlu bir durumdur. Otoyol Jandarmamız tarafından gerekli cezai işlem de uygulanmıştır. Bundan sonra çok daha dikkatli davranacağımı kamuoyunun bilgisine sunarım.