Ülke genelinde ılık hava hakim: Doğu kesimlerde soğuk devam ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM), son verilerine göre Türkiye genelinde hava durumu değişken bir seyir izleyecek.

Batı ve güney bölgelerde ılıman ve yer yer yağışlı hava etkili olurken, iç ve doğu kesimlerde soğuk hava ile kar yağışı görülecek.

YEREL YAĞIŞLAR BEKLENİYOR

Bugün ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim.

Marmara, Ege kıyıları ve Akdeniz'de sıcaklıklar 15-20 derece civarında seyrederken, yer yer hafif yağmur ve sağanak geçişleri bekleniyor.

İç Anadolu'da 10-15 derece, doğu bölgelerde ise 0 ile -10 derece arasında değişen değerler görülüyor.

Karadeniz kıyılarında ise yağışlı hava etkili olacak.

BATIDA BAHAR, DOĞUDA KIŞ YAŞANACAK

Çarşamba günü ılıman hava batıda devam ediyor.

İstanbul ve İzmir çevresinde 18-21 dereceye ulaşan sıcaklıklar, Antalya'da 20 dereceye yaklaşıyor.

Orta kesimlerde hafif yağışlar görülürken, doğu illerinde soğuk hava sürecek.

Sıcaklıklar -5 ile -17 derece arasında seyredecek.

HAVA DEĞİŞKENLİK GÖSTERMİYOR

Perşembe günü benzer bir tablo hakim.

Batı ve güneyde güneşli ve ılıman, iç kesimlerde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

Doğu Anadolu'da kar yağışının etkili olmayacağı öngörülürken, sıcaklıkların -12 ile -5 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

SOĞUK HAVA ETKİSİNİ ARTIRIYOR

Cuma günü ülke genelinde soğuk hava dalgası yaklaşıyor.

Batı bölgelerde sıcaklıklar 10-13 dereceye gerilerken, iç ve doğu kesimlerde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Ankara civarında 5-10 derece, Erzurum ve çevresinde -10 derece altında değerler öngörülüyor.

Kar yağışının doğu illerde yaygın olacağı düşünülüyor.

HAFTA SONUNA DOĞRU SICAKLIK DÜŞECEK

Cumartesi günü soğuk hava ülke geneline yayılıyor.

Sıcaklıkların Marmara'da 10-14 derece, Ege ve Akdeniz'de 12-16 derece, iç Anadolu'da 4-10 derece seviyelerinde olması bekleniyor.

Doğu bölgelerde kar yağışı ve don olaylarının devam edeceği ve sıcaklıkların -9 ile -2 derece arasında olacağı düşünülüyor.

MGM verilerine göre, özellikle iç ve doğu Anadolu'da buzlanma ve don riskinin yüksek olduğu öngörülüyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

6 Ocak Salı:

7 Ocak Çarşamba:

8 Ocak Perşembe:

9 Ocak Cuma:

10 Ocak Cumartesi: