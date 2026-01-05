Ülke genelinde ılık hava yerini tekrar soğuğa bırakacak Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Türkiye'nin kıyı bölgelerinde sıcaklıklar 15-20 derece civarında seyrederken iç ve doğu kesimlerde 5-10 derece arasında olacak. Doğu Anadolu'da soğuk hava ve don riskinin sürdüğü uyarısı yapılırken batıda ise yağışlı bir hava bekleniyor.

Göster Hızlı Özet Türkiye genelinde haftanın ilk yarısında ılıman hava hakim olacak.

Çarşamba günü itibarıyla batıda kuvvetli yağış, doğu ve iç kesimlerde ise soğuk hava etkili olacak.

Perşembe ve Cuma günleri soğuk hava ülke geneline yayılacak, bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar görülebilecek. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, ülke genelinde hava durumu önemli değişiklikler gösterecek. Haftanın ilk yarısında ılıman ve yer yer güneşli bir hava hakim olurken, özellikle çarşamba gününden itibaren batı bölgelerde kuvvetli yağış, doğu ve iç kesimlerde ise soğuk hava etkili olacak. HAFTA BAHAR HAVASIYLA BAŞLAYACAK Pazartesi ve salı günü, ülke genelinde ılıman hava devam edecek. Kıyı bölgelerde sıcaklıklar 15-20 derece civarında seyrederken, iç ve doğu kesimlerde 5-10 derece arasında olacak. Marmara, Ege ve Akdeniz'de parçalı bulutlu hava görülürken, Karadeniz'de yer yer yağmur ihtimali öngörülüyor. Doğu Anadolu'da soğuk havanın ve don riskinin süreceği tahmin ediliyor. SICAKLIKLARIN ARTMASI BEKLENİYOR Çarşamba günü hava yavaş yavaş bozuyor. Batı bölgelerde bulutlanma artacak. Sıcaklıklar hafif yükselerek kıyılarda 18-20 dereceye ulaşacak. KUVVETLİ YAĞMUR ETKİLİ OLACAK Perşembe günü dönüm noktası olacak. Özellikle Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli yağmur bekleniyor. Rüzgarın şiddetlenmesiyle fırtına riski öngörülüyor. Sıcaklıklar batıda düşüşe geçecek. SOĞUK HAVA TEKRAR KENDİNİ GÖSTERECEK Cuma günü soğuk, ülke genelinde etkili olacak. Yağışların karla karışık yağmur ve kar şekline dönebileceği düşünülüyor. Özellikle iç kesimlerde sıcaklıkların hızla düşüşe geçeceği tahmin ediliyor. 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: 5 Ocak Pazartesi: 6 Ocak Salı: 7 Ocak Çarşamba: 8 Ocak Perşembe: 9 Ocak Cuma: Gündem Haberleri İstanbul polisi geçen yıl faili meçhul cinayet bırakmadı

