Ülke genelinde sağanak yağış hakim: Sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde önümüzdeki 5 gün için hazırlanan hava durumu tahmin haritalarını yayımladı.

Ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek sıcaklıkların yanı sıra, özellikle Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde etkili olacak yağışlar dikkat çekiyor.

GÜNEYDE GÜNEŞ, KUZEYDE BULUT GÖRÜLECEK

Hafta sonunun son günü Pazar, kuzey ve iç kesimlerde parçalı bulutlu bir havayla geçecek.

MGM haritalarına göre, Marmara ve Karadeniz'in iç bölgelerinde yer yer yağmur beklenirken, Ege kıyılarında sağanaklar etkili olabilir.

Güneydoğu Anadolu'da ise hava genellikle açık ve güneşli olacak.

Sıcaklıklar Ankara'da 5-11 derece, İstanbul'da 11-14 derece aralığında seyredecek.

YAĞIŞLAR GÜNEYBATIYA KAYIYOR

Pazartesi günü yağışlar Ege ve Akdeniz'e doğru yoğunlaşacak.

MGM'ye göre, İzmir ve Aydın kıyılarında kuvvetli, Antalya ile Muğla çevresinde ise yerel çok kuvvetli sağanaklar öngörülüyor.

Gök gürültülü yağışlar kıyı şeridinde etkili olacak.

İç Anadolu'da hafif yağmurlar devam ederken, Doğu Anadolu'nun batısında karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar genel olarak düşüşte; Ankara 4-10 derece, Adana 10-16 derece civarında.

AKDENİZ'DE FIRTINA UYARISI

Salı, yağışların en yoğun günü olacak.

Batı Akdeniz'de kuvvetli rüzgarın etkisiyle fırtına beklentisi bulunuyor.

Antalya, Mersin ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanaklar, Isparta'nın güneyi ile Adana'nın kuzeyinde ise yerel kuvvetli yağışlar öngörülüyor.

Marmara'nın güneyi ve Batı Karadeniz hafif yağmurlu geçecek.

Sıcaklıklar Ankara'da 3-10 derece, İzmir'de 8-13 derece seviyesinde kalacak.

YAĞIŞLAR AZALIYOR: SICAKLIK DÜŞÜYOR

Çarşamba günü yağışlar kuzeybatıya çekilirken, ülke genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak.

Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde aralıklı sağanaklar devam edecek, ancak Ege ve Akdeniz'de yağışlar azalacak.

Sabah sisleri iç bölgelerde etkili olacak.

Sıcaklıkların en düşük seviyede; Ankara'da 2-8 derece ve Erzurum'da -2-4 derece aralığında olması bekleniyor.

BULUTLU HAVA ÜLKEYİ SARACAK

Perşembe günü genel olarak parçalı bulutlu geçecek.

Yağışlar sınırlı kalırken, sıcaklıklarda hafif bir yükselme bekleniyor.

Doğu Anadolu'da yer yer kar yağışı mümkün.

Sıcaklıkların Ankara'da 3-10 derece, İstanbul 9-12 derece olması öngörülüyor.

MGM, özellikle kıyı bölgelerinde sel ve su baskını riskine karşı tedbirli olunmasını öneriyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

7 Aralık Pazar:

8 Aralık Pazartesi:

9 Aralık Salı:

10 Aralık Çarşamba:

11 Aralık Perşembe: