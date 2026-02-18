Ülke genelinde sıcaklıklar hızla düşüyor: Birçok bölgede kar yağışı hakim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre, ülke genelinde özellikle Cuma gününden itibaren belirgin bir soğuk hava dalgası etkili olmaya başlıyor.

Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyreden seviyelerden hızla düşüş göstererek, özellikle iç ve doğu kesimlerde ciddi soğuk değerlere geriliyor.

Yağışlar artıyor; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ile kar şeklinde görülüyor.

Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde daha yüksek sıcaklıklar ve güneşli aralıklar devam ederken, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Marmara'da kar yağışı ihtimali yüksek olarak değerlendiriliyor.

SOĞUK HAVA ETKİLİ OLMAYA BAŞLIYOR

Bugün ülkenin batı ve kuzey kesimlerinde nispeten daha ılıman, doğu ve iç kesimlerde ise soğuk hava hakim olacak.

Yağışlar daha çok Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülecek.

Güneydoğu'da 10-17 derecelere varan değerler kaydedilecek.

SICAKLIKLAR DÜŞÜŞ GÖSTERECEK

Perşembe günü sıcaklıklarda hissedilir derecede düşüş görülecek.

Özellikle iç ve batı bölgelerde sıcaklıkların 0-11 derece bandına inmesi bekleniyor.

Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı öngörülüyor.

Marmara ve Ege'de karla karışık yağmur geçişi tahmin ediliyor.

Güneydoğu'da ise nispeten ılıman, 9-16 derece sıcaklıklar görüleceği düşünülüyor.

HAFTANIN EN SOĞUK GÜNÜ OLACAK

Cuma gününün en soğuk günlerden biri olması bekleniyor.

Birçok bölgede sıcaklıkların 0-5 derece bandına gerilemesi, yüksek kesimlerde ve doğuda -5 ile 5 derece arasında değerler öngörülüyor.

Kar yağışının İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Doğu Marmara'da etkili olacağı tahmin ediliyor.

YAĞIŞLI HAVA HAKİMİYETİNİ SÜRDÜRÜYOR

Cumartesi günü soğuk havanın devam etmesi, sıcaklıkların genel olarak 0-10 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

Yağışların özellikle doğu ve kuzeydoğu kesimlerde kar olarak süreceği öngörülüyor.

Batı bölgelerde parçalı bulutlu ve daha az yağışlı bir hava tahmin ediliyor.

KAR ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDECEK

İç ve doğu kesimlerde sıfırın altında veya sıfıra yakın değerlerin hakim olacağı öngörülüyor.

Yağışlar azalsa da yüksek kesimlerde yer yer kar şeklinde devam edeceği tahmin ediliyor.

Batı ve güneybatı bölgelerde sıcaklıkların hafif şekilde yükseleceği düşünülüyor.

BUZLANMA VE DON OLAYLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Özellikle 19-22 Şubat arasında iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı dikkatli olunmalı.

Kar yağışı beklenen iller arasında Ankara, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kars gibi şehirler öne çıkıyor.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ:

18 Şubat Çarşamba:

19 Şubat Perşembe:

20 Şubat Cuma:

21 Şubat Cumartesi:

22 Şubat Pazar: