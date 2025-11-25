Ülke genelinde soğuk ve yağışlı günler devam ediyor Türkiye genelinde serin ve yağışlı günler yaşanıyor. Sıcaklıklar düşüşe geçerken, yer yer yağışlar etkili olmaya devam ediyor. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı varken, Marmara ve Ege bölgelerinde yağmur bekleniyor.

Göster Hızlı Özet Türkiye genelinde soğuk hava ve yağışlı günler etkisini sürdürüyor.

İç ve doğu kesimlerde kar yağışı artarken, Marmara ve Ege'de yağmur bekleniyor.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında ve birçok bölgede don riski yüksek. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son verilerine göre Türkiye genelinde mevsim normallerinin altında seyreden sıcaklıkların hakim olacağını gösteriyor. Ülke genelinde yer yer yağışlı hava etkili olurken, iç ve doğu kesimlerde kar yağışı riski artıyor. SICAKLIK İÇ KESİMLERDE 0 DERECENİN ALTINA DÜŞÜYOR Bugün, hava parçalı ve çok bulutlu, doğu illerinde kar yağışlı olacak. Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı, Marmara ve Ege'de hafif yağmur geçişleri bekleniyor. Gece sıcaklıkları iç kesimlerde 0 derecenin altına düşecek, buzlanma ve don riski artacak. ÜLKE GENELİNDE BULUTLU BİR HAVA BEKLENİYOR 26 Kasım Çarşamba günü ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da kar yağışının devam edeceği düşünülüyor. İç Anadolu'da sis ve pus etkili, görüş mesafesi düşecek. BAZI BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI ÖNGÖRÜLÜYOR 27 Kasım Perşembe günü Marmara ve Ege'de parçalı bulutlu, iç ve doğu bölgelerde kar yağışlı hava sürecek. Güneydoğu Anadolu'da hava nispeten ılıman ve güneşli olacak. YAĞIŞLAR ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK 28 Kasım Cuma günü yağış alanı batıya doğru seyredecek. Marmara, Ege ve Akdeniz'de yer yer sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI DÜŞMEYE DEVAM EDİYOR 29 Kasım Cumartesi günü soğuk hava dalgasının etkisini artırması öngörülüyor. İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da kar yağışının yaygınlaşması bekleniyor. Gece sıcaklıkları birçok ilde -5 ile -10 derece arasında seyredecek; kuvvetli don olayı bekleniyor. Kıyı Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde kalırken, iç bölgelerde 6-10 derece altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: 25 Kasım Salı: 26 Kasım Çarşamba: 27 Kasım Perşembe: 28 Kasım Cuma: 29 Kasım Cumartesi: Gündem Haberleri Murat Kurum: Türkiye’yi ev sahibi yapacağız

Öykü Serter: Kimse köpekleri beslememi yasaklayamaz

Yasa dışı bahis operasyonlarında yeni dalga: Paybull’a el konuldu