Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden Filistin ve Doğu Türkistan için 'vicdan nöbeti'

Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri; Filistin ve Doğu Türkistan’da yaşanan zulme dikkat çekmek üzere 3 günlük bir Vicdan Nöbeti başlattı.

Öğrencilerin nöbeti, 28 Nisan 2025 tarihinde kampüs içerisinde gerçekleşen yürüyüş ile başladı.

Nöbet, bugün ise öğrenci topluluklarının ortak organizasyonu ve yoğun katılımıyla çadır alanında devam ediyor.

Çadır alanında; kermes, tiyatro gösterileri, söyleşiler, sergiler ve çeşitli kültürel etkinlikler düzenleniyor.

Nöbette gerçekleşen etkinliklerde ayrıca alanında uzman değerli konuklar öğrencilerle bir araya gelerek yaşanan insanlık dramına dair bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunuyor.

"BU NÖBET BİR VİCDAN ÇAĞRISI"

Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri, 3 günlük vicdan nöbeti ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"BU ZULÜMLER EMPERYALİST GÜÇLERİN DE ESERİ"

Ne yazık ki, bu zulümler yalnızca işgalcilerin değil, onlara her türlü desteği sağlayan emperyalist güçlerin de eseridir. Başta ABD olmak üzere birçok batılı ülke, işgalcileri silahlandırmakta, ekonomik ve diplomatik koruma sağlamaktadır.

"ULUSLARARASI KAMUOYU SESSİZ KALDI"

"İŞGALCİ SİYONİST YAHUDİ ÇETE, GENİŞ İSLAM COĞRAFYASINA GÖZÜNÜ DİKTİ"

Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü için mücadele etmek, her müminin görevidir. Hiç kuşkusuz Kudüs’ün kurtarılması için mücadele eden kahraman Gazze halkının yanında olmak destek vermek Müslümanlar için, İslam ümmeti için dini bir görev olmakla birlikte bir varlık yokluk savaşıdır da… Çünkü başta Amerika olmak üzere dünyanın egemen güçlerinin desteğini arkalarına alan işgalci Siyonist Yahudi çete sadece Filistin’e değil geniş İslam coğrafyasına da gözlerini dikmiştir.

"İSRAİL, MÜCAHİTLERE KARŞI VERLIK GÖSTEREMİYOR"

Ancak ne var ki Siyonistler, ABD ve müstekbir güçlerin desteğin i yanına alarak insanlık dışı bir vahşetle ve hiçbir ahlâkî kuralı gözetmeden her türlü cürümü işlemekten geri durmuyorlar.

Kahraman mücahitlerde en iyilerini feda etmekten, kadın, erkek, çocuk on binlerce şehit vermekten çekinmeden cihatlarını sürdürmekte, Kudüs kurtarılıncaya kadar durmayacaklarına dair yüce Allah’a söz vermektedirler.

DESTEK SÖZÜ

Bizler Uludağ İntifada olarak bu mukaddes cihada, ümmetin kurtuluş savaşına, Kudüs ve Filistin’in, Gazze’nin özgürlük mücadelesine her şekilde, her platformda, her ortamda destek olacağımıza söz veriyor ve bu çabadan geri durmayacağımızı ilan ediyoruz.