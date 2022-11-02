Ümit Özdağ için tehdit fezlekesi hazırlandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki gerginlik her geçen gün artıyor.

Mültecilere olan nefreti ile bilinen Ümit Özdağ, son olarak Süleyman Soylu'ya sosyal medya üzerinden tehditte bulunmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sosyal medya paylaşımından dolayı Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında "tehdit" suçundan fezleke düzenledi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan fezlekede, Özdağ'ın, Twitter hesabından 9 Mayıs 2022'de yaptığı paylaşıma yer verildi.

"Dokunulmazlığının kaldırılması talebi..."

Özdağ'ın paylaşımda kullandığı ifadeyle tehdit suçunun yasal unsurlarının oluştuğu belirtilen fezlekede, "27. dönem milletvekili Ümit Özdağ'ın tehdit suçunu işlediğine dair hakkında fezleke tanzimini gerektirir yeterli ve kanuni delilin mevcut olduğu, bu nedenle adı geçen milletvekili hakkında Anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır." değerlendirmesine yer verildi.

Fezleke, TBMM'ye ulaştırılmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.