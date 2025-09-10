Ümit Özdağ ikinci kez hakim karşısına çıktı: Dava ertelendi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ikinci kez hakim karşısına çıktı.

Ümit Özdağ, 19 Ocak'ta Antalya'da partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması için Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

1 YILDAN 4 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, Ümit Özdağ'ın 'Cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçunu işlediğine dair hakkında kamu davası açılması için gereken yeterli şüphenin mevcut olduğu da belirtilerek, 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

DAVA 24 ARALIK'A ERTELENDİ

35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasından erteleme kararı çıktı.

Bir sonraki duruşma 24 Aralık'a ertelendi.

TUTUKLAMA KARARI VERİLMİŞTİ

Özdağ'ın kullandığı ifadelerle 'Cumhurbaşkanı’na hakaret' suçunu işlediği değerlendirildiğine yer verilen iddianamede, söz konusu suçla ilgili Adalet Bakanlığı'ndan kovuşturma izini alındığı da kaydedildi.

İddianamede, Özdağ hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklama kararı verildiği, bu suç yönünden ayrılan soruşturmanın devam ettiğine de yer verildi.

Ümit Özdağ, 21 Ocak'ta tutuklanarak Silivri'deki Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.