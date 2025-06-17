Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, tahliye oldu.

Bugün görülen davada alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Ümit Özdağ'ın 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına, tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak ise tahliyesine hükmetti.

Özdağ, cezaevinden tahliye edildi.

Marmara Cezaevi'nden tahliye edilen Özdağ açıklamalarda bulundu.

İşte Özdağ'ın o açıklamaları;

"GÖRECEKSİNİZ BERAAT EDECEĞİM"

Hepinizi selamlıyorum. Buraya kadar geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Burada aylardır nöbet tutan Zafer Partili kardeşlerime içten teşekkürlerimi sunuyorum.



Bu aynı zamanda bir demokrasi ve hukuk nöbetiydi. Bugün tahliye oldum ama 2 sene 4 aylık hapis cezasıyla tahliye edildim.



Buna rağmen ceza tahsis edildi ama bunun istinafı var, Yargıtay'ı var. Göreceksiniz, bundan beraat edeceğim.