Ümit Yenişehirli Yazdı: İsrail’in 'uydurma tarih' çabaları

Mitolojik hezeyanlarla, tahrif edilmiş Tevrat’tan pasajlarla binlerce yıl öncesine atıflar yaparak, öldürüp, çalıp zorbalıkla ele geçirdiği Filistin topraklarında İsrail devletini ilan eden siyonistler, kurmaca bir tarih peşinde koşmayı da hiç bırakmadılar.

İsrail, kuruluşundan bu yana, Filistin’deki zorbaca el koyuşlarına “tarihsel bir temel” oluşturabilmek için, dünyanın dört bir yanındaki antik Yahudi eserlerini bulup, toplamaya büyük önem verdi.

Son olarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde sergilenen (Şiloah) Silvan Tableti’ni geçmişte ele geçirme çabalarını açıkladı.

Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, o dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının planını nasıl bozduğunu da öfkeyle anlattı.

İSRAİL, KURULDUĞU YIL ESKİ ESERLERİ TOPLAMAYA BAŞLADI

Bölgede Yahudilerin yaşadığını göstermeye yarayacak tarihi kanıtların peşinde koşmak, eserleri satın almak ve çalmak, İsrail’in bir devlet politikası olarak kesintisiz sürdürülüyor.

İsrail’in kurulduğu 1948 yılında Eski Eserler ve Müzeler Dairesi açılmış, bu kurum, Osmanlı ve İngiliz mandası döneminden kalma arkeolojik birikime el koymuştu.

Ayrıca, 1978 yılında çıkartılan bir kanunla da İsrail’de bulunan tüm antik eserlerin devlete ait olması düzenlenmişti.

İsrail geçtiğimiz yıllarda ise Yahudilik tarihiyle ilgili tüm dünyadaki 3 milyon 900 bin civarındaki obje, eser ve sair buluntunun kayıtlarını İsrail Ulusal Arkeoloji Veritabanı başlığıyla dijital ortamda halka açık hale getirmişti.

İLK OLARAK ÜRDÜN’DEN “ÖLÜ DENİZ TOMARLARI”NI ÇALDILAR

İsrail; ilk etap tarihi eser hırsızlıklarından en önemlilerinden birisini, 1946 yılında başlatıp 1956 yılında tamamladığı bir operasyonla yapmıştı.

O dönem Ürdün’ün hâkimiyetinde olan Batı Şeria Kumran mağaralarında bulunan, antik Yahudiliğin ikinci tapınak dönemine ait Ölü Deniz Tomarları’na el koyan İsrail güçleri, 1967 yılındaki Altı Gün Savaşları sırasında da tomarların geriye kalan parçalarını yağmalayarak götürmüştü.

Bu yağmada ayrıca, “Antikacı Kando” lakaplı Filistinli Halil İskender önemli bir rol oynamıştı. Kando, bazı tomarları kendisine getiren çobanları, bunların değersiz olduğunu söyleyerek, düşük fiyata satmaları için ikna etmişti.

Ürdün ve Filistin, ilk günden bu yana tomarların iadesi amacıyla hukuki ve diplomatik girişimlerde bulunmuşlarsa da sonuç alamamışlardı.

MÜZAYEDE KOVALIYORLAR, SATIN ALAMADIKLARINI İSE ÇALIYORLAR

İsrail, gerek ülke içinde, gerekse işgal altında tuttuğu topraklarda, yıllardır yüzlerce arkeolojik kazı da yürütmekte.

Ayrıca, başka ülkelerde sergilenen veya koleksiyonlarda yer alan Yahudi devirleri kökenli eserler için iade, satın alma ve kaçak defineciler ile profesyonel hırsızların yardımıyla ülkelerden kaçırma yöntemlerini de kullanıyor.

İsrail devleti ile dünya çapındaki Yahudi diasporası içindeki varlıklı kişiler de müzayedelere girip, eserleri satın alarak, İsrail devletine bağışlamakta.

Bu doğrultuda 2012 yılında, ABD’deki bir müzayedede, MÖ 2. yüzyıldaki Bar Kohba isyanına ait nadir bir bronz sikke satışa çıkarılmış, ayrılan yüksek meblağlı bir fonla sikke satın alınarak İsrail’e getirilmişti.

145 YILDIR TABLETİN PEŞİNDELER

Kendine yalan bir tarih inşa edebilmek için gayret gösteren siyonist İsrail, son günlerde bir kez daha tartışmalara konu olan Silvan Tableti için nerdeyse bir buçuk asırdır çabalıyor.

Şiloam Tüneli’nde 1880 yılında bulunan bu yazıt, Kral Hezekiya dönemine (MÖ 8. yüzyıl) ait ve İbranice yazılmış en eski eserlerden biriydi.

Osmanlı Devleti, zarar görmemesi için yazıtı Kudüs’ten İstanbul’a getirmişti.

Bu dönemde yavaş yavaş Filistin topraklarına el koymaya başlayan siyonistler, bir yandan da Osmanlı yetkililerinden, tabletin kendilerine verilmesini istiyorlardı.

Ancak Osmanlı, bu talepleri sürekli reddetmişti. Sonrasında Türkiye Cumhuriyeti nezdinde de girişimlerde bulunan İsrail, yeni dönemde de istediği sonucu alamamıştı.

7 EKİM’DEN BU YANA GENE ÇALIYORLAR

Gazze’de iki yıldır Filistinlilere yönelik soykırım uygulayan İsrail, bu saldırılarda aynı zamanda bir halkın kültürel mirasını da katlediyor.

İsrail güçleri, Filistin tarihine ait eşsiz eserlerin bulunduğu lokasyonları belirleyip, önce varsa Yahudi tarihine ait eserleri, daha sonra da taşınabilecek kıymetli Roma, Bizans dönemi ile İslam devri eserlerini alıp götürüyor, ardından da binaları yerle bir ediyor.

Son olarak, Gazze’nin tarihsel birikiminde çok önemli bir yeri olan 700 yıllık Kasr el-Başa vurulup yıkıldı. Müzedeki binlerce esere ne olduğu ise bilinmiyor.

Filistin Kültür Bakanlığı’nın kayıtlarına göre, İsrailli saldırganlar 11 müzeden taşıyabildikleri eserleri çaldıktan sonra binaları yıktı. İsrail Savunma Kuvvetleri ise her zamanki gibi, söz konusu bölgelerin “sivil statüde kabul edilerek hedef alınmadığı” şeklindeki gerçek dışı açıklamalarına yenilerini ekledi.

