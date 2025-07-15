Ümraniye Belediyesi'nden 15 Temmuz'a anlamlı video: Kuşlar Filleri Yener

Ümraniye Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında hazırladığı özel bir kısa filmle, milletimizin o gece gösterdiği destansı direnişi bir kez daha hafızalara kazıdı.

'Kuşlar Filleri Yener' başlığıyla sunulan video, geçmiş ile bugünü birleştiren duygu dolu bir anlatım sunuyor.

'KÜÇÜK KUŞLAR, DEV FİLLERE KARŞI'

Filmde, 6 yaşındaki Selim'in dedesine sorduğu masum bir soruyla başlayan sahne, izleyicileri hem Çanakkale'ye hem de 15 Temmuz gecesine götürüyor.

Küçücük kuşların dev fillere karşı direnişini sembolize eden anlatımda; inancın, kararlılığın ve vatan sevgisinin karşısında hiçbir gücün duramayacağı mesajı veriliyor.

15 TEMMUZ'DA 'ÇANAKKALE RUHU'

Kurgusu ve görsel diliyle dikkat çeken video, bir çocuğun merakıyla dedesinin hatıraları arasında kurulan köprü sayesinde, tarih bilincini gelecek nesillere aktarmayı başarıyor.

Video boyunca Çanakkale ruhunun 15 Temmuz gecesinde nasıl vücut bulduğu; milletimizin iradesinin, tanklara, uçaklara, silahlara karşı nasıl galip geldiği etkileyici görüntülerle vurgulanıyor.

"MİLLETİMİZİ MEYDANLARA DAVET EDİYORUM"

Final sahnesinde ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Milletimizi meydanlara davet ediyorum' çağrısıyla Ümraniye'nin ayağa kalktığı anlara yer veriliyor.

Ümraniyelilerin köprülerde, meydanlarda gösterdiği direniş görüntüleriyle hafızalara kazınan o gece, bir kez daha gururla yad ediliyor.

"15 TEMMUZ, BU MİLLETİN ONURLU BİR DURUŞUDUR"

Ümraniye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: