Ünlü iş insanı Gökalp İçer tutuklandı

Türkiye'nin tanınan kripto para borsalarından ICRYPEX’in Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı..

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İçer’in 14 Temmuz’da Sarıyer Kireçburnu’nda uyuşturucu nedeniyle hastaneye kaldırılan 27 yaşındaki avukat Göksu Çelebi’ye "uyuşturucu temin ettiği" ve "kasten öldürmeye teşebbüs ettiği" iddiasıyla gözaltına alındığını duyurmuştu.

Olaya ilişkin soruşturma sürerken Çelebi'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

TUTUKLANDI

Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen İçer, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

UYUŞTURUCU KULLANAN AVUKAT HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, sevgilisi olduğu iddia edilen Gökalp İçer ile uyulturucu kullandığı öne sürülen avukat Göksü Çelebi, aynı gün ambulansla Çayırbaşı Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bilinci kapalı olan genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

FATİH ALTAYLI'NIN ROGRAMININ ANA SPONSORU

Ayrıca Gökalp İçer, gazeteci Fatih Altaylı'nın YouTube kanalının ve 'Onlar TV'nin ana sponsoruydu.