Ünlü Japon rahip barış için Dolmabahçe'de dua etti

İHA
Barışın adresi İstanbul...
Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış görüşmeleri, Türkiye'nin arabuluculuğunda sürüyor.
MÜZAKERELER SÜRÜYOR
Heyetler arası görüşmeler, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bugün başladı.
BARIŞ İÇİN DUA ETTİ
Çalışma Ofisi'nin önüne gelen 74 yaşındaki ünlü barış elçisi Japon rahip Junsei Tarasawa, anlaşma sağlanması için dua etti.
KAMERALARA YANSIDI
O ilginç anlar, çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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