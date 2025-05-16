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Ünlü Japon rahip barış için Dolmabahçe'de dua etti

Ünlü Japon rahip barış için Dolmabahçe'de dua etti Ukrayna ve Rusya heyetleri bugün Dolmabahçe'de Türkiye'nin arabuluculuğunda bir araya geldi. Ünlü barış elçisi Junsei Tarasawa anlaşma sağlanması için dua etti.