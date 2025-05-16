Ünlü Japon rahip barış için Dolmabahçe'de dua etti
İHA

Barışın adresi İstanbul...

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın bitmesine yönelik İstanbul'da barış görüşmeleri, Türkiye'nin arabuluculuğunda sürüyor.

MÜZAKERELER SÜRÜYOR

Heyetler arası görüşmeler, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bugün başladı.

BARIŞ İÇİN DUA ETTİ

Çalışma Ofisi'nin önüne gelen 74 yaşındaki ünlü barış elçisi Japon rahip Junsei Tarasawa, anlaşma sağlanması için dua etti.

KAMERALARA YANSIDI

O ilginç anlar, çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor