Ela Rümeysa Cebeci, ifade vermek için adliyeye geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da kullanmak” suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince kamuoyu tarafından tanınan birçok isme operasyon düzenlendi.

Operasyonda Meltem Acet, Ela Rümeysa Cebeci ve Hande Sarıoğlu, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, daha sonra Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edildi.

ATK’daki işlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler serbest bırakıldı.

TEST SONUÇLARI ÇIKTI

Adli Tıp Kurumu tarafından alınan numunelerin sonuçlarına göre, spiker Ela Rümeysa Cebeci’nin uyuşturucu testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sonuçlara göre Cebeci’nin esrar ve kokain kullandığı tespit edildi.

İFADE VERMEK İÇİN ADLİYEYE GELDİ

Ensonhaber Muhabiri Rojda Altıntaş'ın aktardığı görüntülere göre Cebeci, ifade vermek için adliyeye geldi.

Cebeci, görüntü almak isteyen basın mensuplarından hızla uzaklaşarak asansöre bindi.

ELA RÜMEYSA'NIN TELEFONUNDA GÖRÜNTÜLER ÇIKTI İDDİASI

Gözaltından sonra serbest kalan Cebeci hakkında, telefonundan bazı görseller çıktığına ilişkin iddialar ortaya atılmıştı.

Halk TV ekranlarına iddiaları taşıyan İsmail Saymaz, Cebeci'nin kendisine ulaştığını ve iddiaları reddettiğini açıklamıştı.

"ERSOY İLE ÇEKİLMİŞ FOTOĞRAFIM YOK"

Saymaz, canlı yayında Cebeci'nin şu mesajını okumuştu: