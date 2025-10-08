Uyuşturucu soruşturmasında ünlüler, Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi

Ünlü isimlere sabah saatlerine operasyon yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan işlem başlatılan ve kamuoyunca tanınan isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

ADLİ TIP KURUMU'NA SEVK EDİLDİLER

Soruşturma başlatılan Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici'nin de aralarında bulunduğu ünlüler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından kan örneklerinin alınması için Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

HANGİ İSİMLER İFADE VERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' suçundan İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan, Demet Evgar, Meriç Aral, Özge Özpirinçci, Mert Yazıcıoğlu, Feyza Altun, Derin Talu, Deren Talu, Ziynet Sali, Birce Akalay, Dilan Polat, Engin Polat, Metin Akdülger ve Ceren Moray soruşturma kapsamında ifade verdi.

YAKINLAR İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA GELDİ

Şüpheliler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacakları öğrenildi.

Ünlülerin yakınları ise, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına gelerek süreci takip etti.