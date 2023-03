Çanakkale'de kuraklık etkileri! Kuşlar bölgeyi terk etti

DHA

Türkiye kuraklıkla mücadele ediyor...

Mevsim normalleri üzerinde devam eden hava durumu ve yağışların gecikmesiyle birçok göl ve baraj kuruma noktasına geldi.

Yaşanan kuraklıklardan etkilenen bir bölgede Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan ve önemli sulak alanlardan biri olan Uzunhızırlı Göleti oldu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dr. Öğretim Üyesi ve Kuş Bilimcisi İbrahim Uysal konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Uysal, her yıl kışlayan küresel ölçekte nesli tehlike altına girmeye yakın türlerden olan tepeli pelikanların bu yıl gelmediğini, flamingoların ise bölgeyi terk ettiğini söyledi.

Avrupa ve Asya kıtalarını ayıran Çanakkale, konumu ve kuş göçleri rotası üzerinde bulunması nedeniyle Türkiye'nin önemli sulak alanlarını içerisinde barındırıyor.

ÇOMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dr. Öğretim Üyesi ve Kuş Bilimcisi İbrahim Uysal, sulak alanlarda yaşanan kuraklığın ekosistemi olumsuz etkilendiğini söyledi.

Uzunhızırlı Göleti'ndeki biyoçeşitliliğin kaybını periyotlar içerisinde izleme fırsatları olduğunu vurgulayan Uysal şöyle konuştu:

Avrupa ve Afrika kıtaları arasında kuş göçleri açısından kritik bir konumda bulunan Çanakkale, barındırdığı sulak alanlarla birlikte kuş türü çeşitliliği açısından oldukça önemli bir bölge. Her yıl binlerce kuşun göç dönemlerinde dinlendiği ve beslendiği, binlercesinin kışı geçirdiği ve ürediği sulak alanlarımız her yıl kurak günler geçirmeye başladı ve bu durum yaşadığımız ekosistemin sürdürülebilirliğini olumsuz etkileyecek hale geldi. Uzunhızırlı Göleti'nin özelinde tüm sulak alanlarımızda kuraklık ve insan kaynaklı etkilerle oluşan kayıplar ve kirlilik nedeniyle önemli bir sorunla karşı karşıyayız.

Bu türlerden birinin de tepeli pelikanlar olduğuna dikkati çeken Uysal şu ifadeleri kullandı:

Göletteki su seviyesi her kış döneminde daha da azalmaya devam ediyor. Bu yıl hiç tepeli pelikan alana uğramadı. Şu an gölette neredeyse su yok gibi bir şey. Bunun sonucunda birçok kuş türü gölette gelmez oldu.



Uzunhızırlı Göleti yıllar içerisinde tarım alanları için yapılan agresif sulama yöntemleriyle, küresel ısınmayla ve her geçen yıl daha fazla hissettiğimiz kuraklık tehlikesiyle tamamen kurudu. Alandaki kuş tür çeşitliliği ortadan kayboldu.