İlber Ortaylı'nın cenaze töreninin detayları netleşti

Türkiye'yi sarsan ölüm...

Ünlü tarihçi sağlık sorunları sebebiyle Koç Üniversitesi Hastanesi'nde bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Entübe edildiği açıklanan 78 yaşındaki Ortaylı'dan bugün itibariyle acı haber geldi.

HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

Prof. Dr. Ortaylı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ortaylı'nın ölümü Türkiye'yi yasa boğdu.

ÜST ÜSTE TAZİYE MESAJLARI

Ortaylı'nın ölümünün ardından başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olmak üzere birçok isim başsağlığı yayınladı.

Siyaset, sanat ve spor camiasından önemli isimler ünlü tarihçinin ölümü nedeniyle duydukları üzüntüyü dile getirdi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Öte yandan İlber Ortaylı’nın cenaze törenine ilişkin detaylar belli oldu

İlber Ortaylı için 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11:00’de Galatasaray Üniversitesi’nde anma töreni düzenlenecek

Aynı gün Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek.

İLBER ORTAYLI KİMDİR

1947 yılında Avusturya’da dünyaya gelen İlber Ortaylı, henüz 2 yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye yerleşti.

İlk ve orta öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesi’nde tamamlayan Ortaylı, lise eğitimini ise 1965 yılında Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun olarak bitirdi.

Üniversite eğitimini Ankara’da sürdüren Ortaylı, 1969 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni tamamladı.

Aynı dönemde Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nin Tarih Bölümü’nden de mezun oldu. Akademik çalışmalarını uluslararası düzeyde ilerletmek amacıyla Viyana Üniversitesi’nin Slavistik ve Orientalistik Bölümü’nde eğitim gördü.

Yüksek lisans çalışmalarını ise Chicago Üniversitesi’nde, Prof. Dr. Halil İnalcık danışmanlığında gerçekleştirdi.

1979 YILINDA DOÇENTLİK UNVANI ALDI

Akademik kariyerine Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde devam eden Ortaylı, 'Tanzimat Sonrası Mahallî İdareler' başlıklı teziyle 1974 yılında doktor unvanını aldı.

Daha sonra 'Osmanlı İmparatorluğu’nda Alman Nüfûzu' adlı çalışmasıyla 1979 yılında doçent oldu.

1982 yılında ise devletin akademik alandaki politikalarına tepki göstererek görevinden istifa etti.

BİRÇOK ÜLKEDE MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYELİĞİ YAPTI

Görevinden ayrılmasının ardından akademik çalışmalarını yurt dışında sürdüren Ortaylı; Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strazburg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus’taki üniversitelerde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

Bu üniversitelerde çeşitli seminerler ve konferanslar verdi.

1989 yılında Türkiye’ye dönen Ortaylı, aynı yıl profesör unvanını aldı.

1989 ile 2002 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde İdare Tarihi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.

Bu süreçte hem yerli hem de yabancı akademik dergilerde, özellikle 16. ile 19. yüzyıllar arasındaki Osmanlı tarihi ile Rus tarihi üzerine çok sayıda makalesi yayımlandı.

2002 yılında Galatasaray Üniversitesi’ne geçen Ortaylı, iki yıl sonra ise Bilkent Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarını sürdürdü.