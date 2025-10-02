Marmara'da korkutan deprem: 17 kişi yaralandı

Mega kentte deprem paniği...

Türkiye deprem gerçeği ile yüzleşirken, Marmara'da saat 14.55'te bir deprem daha meydana geldi.

İstanbul'dan da hissedilen deprem kısa sürede paniğe yol açtı.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Beklenen açıklama AFAD'ın sosyal medya hesabından yapıldı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre deprem Marmara Denizi'nde Marmaraereğlisi-Tekirdağ açıklarında 5.0 büyüklüğünde gerçekleşti.

Saat 14.55'te gerçekleşen depremin derinliği ise 6.71 km olarak ölçüldü.

İSTANBULLULAR BÜYÜK KORKU YAŞADI

Deprem, Kocaeli, Bursa, İzmit, Sakarya gibi çevre illerden hissedildi.

Ayrıca İstanbul'dan da hissedilen depreme ev ve iş yerlerinde yakalanan vatandaşlar, hızla dışarı çıktı.

MARMARA DENİZİ'NDE BİR DEPREM DAHA

AFAD, sosyal medya hesabından bir paylaşımda daha bulundu...

Açıklamada, Marmara Denizi'nde saat 14.58'de de 3.8 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiği bildirildi.

DEPREMDE 17 KİŞİ YARALANDI

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da hissedilen depreme ilişkin son bilgileri paylaştı.

1 buçuk saattir tespit edilen bir yıkım olayıyla karşılaşılmadığını söyleyen Vali Gül, 17 kişinin panikle yaralandığını ifade etti.

Ayrıca 4 bina ile ilgili ihbar alındığını da kaydetti.

"SAHA EKİPLERİMİZ, ŞEHİR GENELİNDE İNCELEMELERE BAŞLAMIŞTIR"

Gül'ün açıklamalarında şu ifadeler yer aldı: