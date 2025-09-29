Van'a yapılan 41 kilometrelik çevre yolunda çalışmalar sürüyor

Van'da, hem şehir içi trafiğin rahatlatılması hem de Kapıköy Gümrük Kapısı'na bağlantının sağlanması amacıyla inşa edilen 41 kilometrelik çevre yolunda çalışmalar sürüyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen çevre yolu projesinin 21 kilometrelik kısmını oluşturan Beyüzümü mevkiindeki Özalp-Saray-Kapıköy Sınır Kapısı bölümü ile Kurubaş, Memur-Sen TOKİ bölgesindeki çalışmalara yoğunluk verildi.

PROJEDE ÖNEMLİ ORANDA İLERLEME SAĞLANDI

Bakanlığın yanı sıra Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve müteahhit firmalardan yaklaşık 348 işçi ve 24 teknik personelin 182 iş makinesiyle çalıştığı yolda, önemli oranda ilerleme sağlandı.

Çevre yolunun tamamlanan bölümlerinde Türkiye'nin yerli aracı Togg'u kullanarak incelemelerde bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, kentte konforlu ve güvenli seyahate olanak sağlamak, trafik kazalarını asgariye indirebilmek için gayret gösterdiklerini söyledi.

"YOL 6 ŞERİTTEN OLUŞUYOR"

Çevre yolunu en kısa sürede tamamlayıp insanların hizmetine sunmayı hedeflediklerini belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

"Yol 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere 6 şeritten oluşuyor. Erciş yolu ile Özalp-Saray-Kapıköy Sınır Kapısı yolu arasındaki 18 kilometrelik çevre yolunun yüzde 99'u tamamlandı. Bu kısmı 1,5 ay içinde hizmete sunmayı hedefliyoruz.

Edremit-Gürpınar-Hakkari yollarını bağlayacak 11 kilometrelik hattının da yüzde 90'ı bitti. Çevre yolunun geneline bakıldığında yüzde 70'i tamamlandı."

"VATANDAŞIN GÜVENLİ VE KONFORLU ULAŞIMA KAVUŞMASINI İSTİYORUZ"