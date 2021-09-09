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    Van'da bodrum katta 46 kaçak göçmen yakalandı

    Van’ın Edremit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şok evi diye tabir edilen eve düzenlenen operasyonda, 46 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili ev sahibi L.Ç., gözaltına alındı.
    • AA
    • 09.09.2021 - 11:52
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 11:56
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    Van'da bodrum katta 46 kaçak göçmen yakalandı

    Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

    Bu kapsamda Köprüler Mahallesi'ne bağlı Kardeşler mezrasında düzensiz göçmenlerin barındırıldığı "şok ev" diye tabir edilen metruk bir yapıya operasyon düzenlendi.

    28 AFGAN, 8 DE PAKİSTANLI GÖÇMEN YAKALANDI

    Yapılan aramalarda 38 Afganistan ve 8 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

    Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

    Olayla ilgili L.Ç. gözaltına alındı.

    Van da bodrum katta 46 kaçak göçmen yakalandı #1

    Van da bodrum katta 46 kaçak göçmen yakalandı #2

    Van da bodrum katta 46 kaçak göçmen yakalandı #3

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