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- Van'da bodrum katta 46 kaçak göçmen yakalandı
Van'da bodrum katta 46 kaçak göçmen yakalandı
Van’ın Edremit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şok evi diye tabir edilen eve düzenlenen operasyonda, 46 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili ev sahibi L.Ç., gözaltına alındı.
- AA
- 09.09.2021 - 11:52
- Güncelleme : 09.09.2021 - 11:56
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Köprüler Mahallesi'ne bağlı Kardeşler mezrasında düzensiz göçmenlerin barındırıldığı "şok ev" diye tabir edilen metruk bir yapıya operasyon düzenlendi.
28 AFGAN, 8 DE PAKİSTANLI GÖÇMEN YAKALANDI
Yapılan aramalarda 38 Afganistan ve 8 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Olayla ilgili L.Ç. gözaltına alındı.