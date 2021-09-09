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Van'da bodrum katta 46 kaçak göçmen yakalandı

Van'da bodrum katta 46 kaçak göçmen yakalandı

Van’ın Edremit ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şok evi diye tabir edilen eve düzenlenen operasyonda, 46 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili ev sahibi L.Ç., gözaltına alındı.